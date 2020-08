Ein Leben für den Tier- und Naturschutz

Bensheim.Im hohen Alter von 96 Jahren verstarb Gertrud Milek. Noch Ende März entschloss sie sich, ihre Bensheimer Wohnung aufzugeben und zu den Verwandten in Norderstedt bei Hamburg umzuziehen.

Ungern verließ sie den Bensheimer Freundeskreis, in dem sie sich viele Jahrzehnte aufgehoben fühlte. Jedoch in ihrer realistischen und zuversichtlichen Art folgte sie dem ärztlichen Rat und steuerte eine Pflegeeinrichtung in der Nähe von Hamburg an. Dort richtete sie sich wohnlich ein und nahm auch ihr gewohntes diszipliniertes Bewegungstraining wieder auf. Aber bald zeigte sich eine Herzschwäche. Am 31. Juli dieses Jahres ist sie friedlich und ruhig eingeschlafen.

Trudel, wie sie von ihren Freunden genannt wurde, hat einen langen und weiten Lebensweg hinter sich gebracht. Geboren 1923, verbrachte sie Kindheit und Jugendjahre fernab im Osten Finnlands, wo ihr Vater eine Papierfabrik leitete, die zu Zellstoff Waldhof in Mannheim gehörte. Die weiterführende Schule besuchte sie in Helsinki. Das Finnische verstand sie noch bis ins hohe Lebensalter. Erinnerungsstücke an die Jugendjahre in der Weite der Natur Finnlands mit den Wäldern und Seen zierten ihre Wohnung.

Dieses Leben änderte sich abrupt, als 1939 der finnisch-russische Krieg und darauf der Zweite Weltkrieg ausbrach. Die Fabrik wurde geschlossen und die Familie verließ das Land. Während der Vater nach einer neuen Stelle suchte, lebten die Kinder bei der Oma in Bensheim.

Am Hospital tätig

Gertrud Milek studierte Geflügelzucht an der Fachhochschule in Hohenheim. Später wechselte sie auf einen großen landwirtschaftlichen Hof, wo sie die Tiere zu betreuen hatte. Der Umgang mit den Tieren, den sie dort bei ihrer Arbeit erlebte, entsprach nicht auf Dauer ihrer tiefen Tierliebe. Sie wechselte noch einmal den Beruf und durchlief eine Ausbildung als Röntgen-Assistentin. Als solche baute sie am Bensheimer Heilig-Geist-Hospital die Röntgenabteilung mit auf, an der sie bis zum Eintritt in die Rente tätig war.

Nach dem frühen Tod des Vaters pflegte Trudel die kranke Mutter, die in Zell eine große Wohnung hatte. Zeitlebens war Trudel Milek mit den Tieren verbunden. Ihre Pflege lag ihr am Herzen. An ihnen hatte sie ihre Freude. Daher konnte ihr auch auf Dauer eine Berufsarbeit nicht gefallen, wo die Tiere nur wirtschaftlichen Betriebszielen dienten.

Trudel war eine begeisterte Pferdefreundin. Die Bensheimer Reitergemeinschaft war so etwas wie ihr zweites Zuhause. Dort stand lange ihr „Troll“, ein stattliches Pferd, das sie auch mal gern „Herr Milek“ nannte. Jeden Morgen fuhr sie zum Stall hinaus und begrüßte die Pferde. Bis ins hohe Alter beteiligte sie sich an den täglichen Arbeiten und half bei den Turnieren mit. Die Freude an der Natur prägte ihr Leben. So war sie auch seit 1968 aktives Mitglied im Nabu Bensheim. Sie nahm an den monatlichen Sitzungen ebenso teil wie an den vogelkundlichen Wanderungen. Sie packte bei den Pflegearbeiten an und half bei der Krötenrettung. Oft und gern nahm sie an den Besuchsfahrten zu den Nabu-Freunden in der Oberlausitz teil.

Lebensfrohe Art

Daneben war sie auch lange Jahre Mitglied im Flötenkreis an der Stephanusgemeinde. Trudel war geschätzt im Kreis der Freunde. In ihrer lebensfrohen, zuversichtlichen Art mied sie Streitfragen. Sie stellte gern ihre reiche Lebenserfahrung und Lebensweisheit entgegen. Der praktische, konkrete Natur- und Tierschutz war ihr wichtig.

Für den Fall ihres Todes hatte sie verfügt, dass sie auf dem Waldfriedhof in Bensheim bestattet werden soll, dort wo auch schon ihr Vater liegt. red

