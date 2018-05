Anzeige

Bensheim. Es ist die Krönung einer langjährigen Berufskarriere als Ärztin: Die Bensheimerin Dr. Margita Bert ist beim Deutschen Ärztetag in Erfurt Mitte Mai mit der Paracelsus-Medaille geehrt worden.

Es war nicht die erste Auszeichnung, die die Medizinerin erhalten hat: Im Jahr 2000 wurde Margita Bert bereits mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt, zehn Jahre später mit der Ehrenplakette in Silber der Landesärztekammer. Doch die Paracelsus-Medaille ist die wohl schönste - und es ist die höchste Auszeichnung der deutschen Ärzteschaft. „Ich habe mich sehr gefreut“, so die Medizinerin, die mit dieser Würdigung gar nicht gerechnet habe. Das „Sahnehäubchen“ auf ihrer Berufslaufbahn.

Beim Festakt in Erfurt, bei dem auch die Familie von Margita Bert anwesend war, sprachen neben BÄK-Präsident Professor Frank Ulrich Montgomery Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow. Geehrt wurde mit Margita Bert „eine Ärztin, die sich neben ihrer Praxistätigkeit als Gynäkologin über vier Jahrzehnte der berufsständischen Arbeit gewidmet hat“, heißt es in der Urkunde, die der 78-Jährigen in Erfurt neben der Medaille mit dem Konterfei des Arztes Paracelsus überreicht wurde. „Mit großem Engagement setzte sie sich in der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen ebenso wie während ihrer langjährigen Mitgliedschaft im Präsidium der Landesärztekammer Hessen für die standespolitischen Belange ihrer Kollegen ein.“ cim