Anzeige

Bensheim.Palmengarten, Luisenpark oder doch irgendwo im Süden? Nein, am Kreisel Berliner Ring/Europa-Allee hat unser Fotograf Thomas Neu mit einem Auge für Details die Bepflanzung der Mittelinsel aufgenommen. Für die Gestaltung der in anderen Gemeinden oft trostlosen Flächen haben die Stadtgärtner und Mitarbeiter des Zweckverbands KMB bereits viel Lob erhalten – zuletzt sogar aus der Nachbarstadt Heppenheim, wo die Bensheimer Blühstreifen und Pflanzaktionen als vorbildlich in Sachen Umwelt- sowie Klimaschutz und nachahmenswert eingestuft wurden. dr/Bild: Neu