Ein Mahnmal

Man kann der sogenannten Sanierung des Bürgerhauses, die in der Praxis ein aufwendiger und teurer Neubau auf dem alten Grundgerüst des 70er-Jahre-Baus ist, eigentlich nur noch alles erdenklich Gute wünschen. Weitere Negativschlagzeilen darf sich die Stadt allein schon aus Imagegründen nicht leisten. Von den tatsächlichen Ausgaben mal ganz zu schweigen, auch wenn die von der städtischen Tochter MEGB und dem Steuerzahler über Fördermittel getragen werden müssen.

Von Anfang an verkorkst

Knapp Elf Millionen Euro sind noch immer ein viel zu hoher Preis für ein von Anfang an verkorkstes Großprojekt. Das wird besonders deutlich, wenn man in den luftigen und von allem Ballast befreiten Betonmauern steht. Vergleiche mit dem Haus am Markt drängen sich auf. Das bietet zurzeit in Teilen einen ähnlichen Anblick, nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass am Marktplatz abgerissen und am Beauner Platz Wiederaufbau geleistet wird. Der erfolgt sicherlich nach bestem Wissen und Gewissen und wird irgendwann 2020 in der Einweihung eines voraussichtlich vorzeigbaren Gebäudes enden, das architektonisch hoffentlich Anklang findet und vor allem ausgelastet sein wird. Nicht auszudenken, wenn die künftigen Buchungen im Bereich der früheren Zahlen lägen.

Allein, was hilft ein rückwärtsgewandtes Jammern und Wehklagen? Für die berühmte Reißleine war es schon im vergangenen Herbst zu spät, als Bürgermeister Rolf Richter die Kostensteigerung und den Zeitverzug verkünden musste. Es schmerzt dennoch, wenn man täglich mitansieht, dass für die zweit- oder drittbeste Lösung an diesem Standort Millionen investiert werden müssen, die man hätte intelligenter einsetzen können.

Das soll weder die Pläne des Architekturbüros abwerten noch die Arbeit der Handwerker abqualifizieren. Die erfüllen ihre Aufträge und können nichts für kommunalpolitische Fehlentscheidungen in der Vergangenheit.

Debatte aus der Vergangenheit

Das Bürgerhaus-Fiasko sollte aber Mahnung und Warnung zugleich sein – vor allem mit Blick auf das Haus am Markt. Am oberen Marktplatz wird für 6,8 Millionen Euro neu gebaut. Zwar ist man auch dort nicht davor gefeit, dass die Summe aufgestockt werden muss, weil die Kostenschätzungen der Konjunktur in der Baubranche nicht gerecht werden.

Nur: Wer glaubt denn ernsthaft, dass bei einer umfangreichen Sanierung des Gebäudes bei 4,5 Millionen Euro Schluss gewesen wäre? Aber auch diese Debatte ist eine aus der Vergangenheit. In einem Monat wird das Haus am Markt verschwunden sein, den Blick freigeben auf die Stadtkirche Sankt Georg – und die nächste Diskussionswelle befeuern.

Auch hier gilt: Natürlich kann man der Meinung sein, dass eine Verlängerung des Marktplatzes ohne Gebäude am oberen Ende die schönere Lösung sei. Zu einer Belebung des Platzes wird sie jedoch nicht führen, für diese Erkenntnis braucht man keinen Marketingexperten oder Stadtplaner konsultieren.

An Neubau führt kein Weg vorbei

Und so lange die Rathausspitze mit dem Neubau die Pläne verfolgt, dem Marktplatz mehr Leben einzuhauchen, wird kaum ein Weg am Neubau vorbeiführen. Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass so eine unverbaute Sicht auf die Doppeltürme ein hübsches Postkartenmotiv abgibt.

Aber darüber dürfte in den nächsten Wochen vermutlich innerhalb der Stadt noch ausführlich gestritten werden.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.07.2019