Ein Maibaum für Gronau

Gronau.Die Idee entstand bei einem Mehrtagesausflug der SG Gronau, als die 50-köpfige Gronauer Delegation in Tiefenbach (Ortsteil von Oberstdorf) bei der traditionellen Maibaumaufstellung zu Gast war.

Wieder in der Heimat angekommen, wurde spontan beschlossen, in Gronau ein ähnliches Event zu organisieren. „Bäume gibt es ja in Gronau genügend und Mai wird es bei uns auch jedes Jahr“, so die Meinung der Reisegruppe.

Reiseleiter Friedel Dingeldey, zweiter Vorsitzender der SG Gronau, übernahm kurzerhand die Organisation. Alle Abteilungen erklärten sich zur Mithilfe bereit, nun steht der Termin für die 1. Maibaum-Stellung in Gronau fest.

Ortsmeister im Tauziehen gesucht

Am Samstag, 4. Mai, wird ab ca. 14 Uhr in der Dorfmitte alles vorbereitet, der rund 15 Meter hohe Maibaum wird von den Fußballern der SG Gronau angeliefert und anschließend unter den Klängen der Musikkapelle aufgestellt. Leckeres aus der Küche gibt es durchgehend, ebenso wird die Cafeteria ab 15 Uhr geöffnet sein. Anschließend folgt die Vorstellung der Sponsoren.

Ein weiteres Event erwartet die Besucher im Laufe des Nachmittags; bei der ersten offenen Gronauer Ortsmeisterschaft im Tauziehen: In Mannschaften von jeweils sechs Personen wollen die Vereine und Gruppierungen ihren Ortsmeister ermitteln. Gruppen aus den umliegenden Ortschaften sind zugelassen, genauere Hinweise folgen. Für die musikalische Unterhaltung wird der lustige Landwirt sorgen. kw

