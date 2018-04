Anzeige

Auerbach.In der Adalbert-Stifter-Straße in Auerbach gaben sich am Dienstag bei Dieter Brendel die Gäste die Klinke in die Hand, um ihm zu seinem 80. Geburtstag zu gratulieren. Geboren wurde Dieter Brendel am 3. April 1938 im oberschlesischen Gleiwitz.

Wie bei so vielen Menschen seiner Generation änderte der Zweite Weltkrieg die Lebensumstände grundlegend. Seine Familie wurde aus der Heimat vertrieben und kam ins Fichtelgebirge. In Arzberg verbrachte er seine Jugend, besuchte das Gymnasium und absolvierte das Abitur.

Im Jahr 1958 lernte er seine spätere Ehefrau Monika kennen und verließ mit ihr Arzberg. Während er in Erlangen bei der Firma Siemens eine Ausbildung absolvierte, lernte sie bei der Firma Quelle in Nürnberg. Im Jahre 1962 wurde geheiratet, und zwei Jahre später kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Über eine weitere Station bei Siemens in München kam Dieter Brendel dann 1980 zur Bensheimer Niederlassung.