Ein Meer aus Blumen für Tina Hardenberg

Auerbach.Die Leiterin der evangelischen Kita Steinweg, Martina Hardenberg, ging Ende April in den Ruhestand. Geplant war ein Fest mit Team, Eltern und Kindern, das aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, wie so viele Veranstaltungen in diesen Wochen.

Kreativer Abschiedsgruß

Die Familien und Kolleginnen haben daraufhin ihren Abschiedsgruß kreativ gestaltet. Statt duftende Blumen zu überreichen, haben sie bunte Blumen aus Papier gebastelt, auf denen sie gute Wünsche für die Zukunft formuliert und sich bedankt haben.

Martina Hardenberg hat das Blumenmeer im Bewegungsraum der Kindertagesstätte in Empfang genommen, leider ohne die großen und kleinen Menschen, die ihr immer am Herzen lagen.

Sie blickt auf mehr als drei Jahrzehnte engagierten und motivierten Dienst in der Kita Steinweg zurück. Als Leitung setzte sie sich mit großer Energie dafür ein, das Kitakonzept „Lebensschritte“ weiterzuentwickeln für die Anforderungen an eine vorschulische Bildungseinrichtung. In ihrer beruflichen Laufbahn verlor sie nie den Anschluss an die fachliche Diskussion, begleitete etliche Berufspraktikantinnen bis zum Abschluss ihrer Ausbildung, vertrat die Religionspädagogik sehr kindgerecht, reflektierte das fachliche Handeln kontinuierlich und verpflichtete sich selbst und andere auf eine hohe Qualität der pädagogischen Arbeit.

Alles Gute für die Zukunft

Die Gewissenhaftigkeit, mit der Frau Hardenberg ihre Aufgaben wahrgenommen hat, machte sie zu einer hervorragenden Managerin der Einrichtung für den Träger und zu einer hoch angesehenen Erzieherin bei Kindern, Eltern und Kolleginnen. Sie beherrschte nicht nur die Pädagogik, sondern erwarb sich auch Kompetenzen in Verwaltung und Personalführung.

Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Pfarrer Christof Achenbach, dankte Martina Hardenberg für ihr großes Engagement und wünschte zum Abschied eine gesegnete Zukunft. red

