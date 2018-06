Ein nettes Wort gibt’s zum Einkauf dazu

Anzeige

Familie Schachner aus Bensheim gehört schon zum Inventar des Wochenmarktes. Seit 1970 ist sie dabei, heute stehen Mutter Claudia und Sohn Thomas hinter der bunten Obst-, Gemüse- und Blumenauswahl. Beide vermuten, dass der Opa sogar schon 1923 auf dem Wochenmarkt präsent war. Verkauft wird „alles was die Saison so hergibt“. Regionale Produkte bilden den Hauptteil, aber die Kunden haben sich daran gewöhnt, nahezu alle Obst- und Gemüsesorten ganzjährig zu kaufen. „Irgendwo ist immer Frühling“, sagt Thomas Schachner.

Zugekauft wird drei Mal in der Woche auf dem Mannheimer Großmarkt. Los geht es dann um 2.30 Uhr. Auch wenn es schon viele Jahre her ist, erinnert sich Schachner an den Tag, an dem fünf Kilo Petersilie im Einkauf 150 Mark gekostet haben. So was kommt sehr selten vor, aber die Klimaschwankungen weltweit haben natürlich auch Auswirkungen auf das Angebot. Die Blumen stammen allesamt aus der eigenen Gärtnerei in der Rheinstraße.

Thomas Schachner steht seit zwölf Jahren auf dem Bensheimer Wochenmarkt, Mutter Claudia seit 40 Jahren. Eine Kundin fragt nach einem kleinen Stück Ingwer, der Hals kratzt. Das gibt es in solchen Fällen dann auch mal gratis: „So wenig Gewicht kann die Waage gar nicht anzeigen“, sagt Thomas Schachner mit einem Augenzwinkern und wünscht gute Besserung.

Nebenan befindet sich der Stand von Familie Schwerdt, der seit 1971 Teil des Wochenmarktes ist. Seit 2000 betreibt Marion Aßmus mit Mama Anni Schwerdt den Stand. Das Sortiment umfasst alles, was in Deutschland an Obst und Gemüse in der Saison wächst. Ansonsten wird aus anderen Ländern zugekauft. Dafür geht es zum Frankfurter Großmarkt, auf dem Weg nach Bensheim wird ein Halt beim Bauern aus Griesheim eingelegt.

Jeden Werktag stehen die Frauen an ihrem Stand, „aber ab minus sechs Grad wird es richtig ungemütlich und ab minus zehn Grad oder bei strömendem Regen sind wir nicht da“, erzählt Marion Aßmus.

Für frischen Fisch ist der bereits erwähnte Verkaufswagen von Fisch-Jäger aus Mörlenbach die richtige Adresse. Marc Renzland hat den Stand vor drei Jahren von seinem Schwiegervater Franz Jäger übernommen. Der Mörlenbacher gilt nicht nur in Bensheim als eine Institution, sondern ist an der ganzen Bergstraße bekannt.

Fisch aus der ganzen Welt liegt in der Auslage, die meisten stammen aus Island, Schottland oder Norwegen. Die Forellen kommen aus Deutschland. Das Highlight für viele Kunden sind die Fischbrötchen.

