Ein Netzwerk von Burgen und Schlössern

Bensheim.Burgen und Schlösser faszinieren seit jeher die Menschen und ziehen Besucher und Interessierte gleichermaßen an. Sie thronen hoch oben auf Bergen oder liegen inmitten von Wassergräben in den Tälern und prägen so die Kulturlandschaft wie kaum andere historische Gebäude. Und doch werden viele dieser historischen Anlagen nur ungenügend wertgeschätzt und in Wert gesetzt. Dabei bieten sie ein großes Potenzial, die heimatliche Region neu zu definieren und Besucher in die Region zu locken.

Das Netzwerk Burglandschaft hat sich mit dem Ziel gegründet, einheitlich und koordiniert unsere Burgen, zusammen mit den Akteuren vor Ort, in Wert zu setzen. . Mit einheitlichen Produkten in digitaler und gedruckter Form sollen Burgen und Schlösser beworben, die Akteure in Netzwerktreffen zusammengeführt und Veranstaltungen koordiniert werden.

Das Projekt Burglandschaft wurde 2011 in der Region um Miltenberg begonnen und in der Förderkulisse „Main4Eck“ mit Mitteln aus dem EU-Förderprogramm Leader unterstützt. 20 Burgen und Schlösser, und darüber hinaus Stadtbefestigungen, Wehrkirchen, Klöster oder Ringwallanlagen waren von Beginn an dabei. Schließlich kamen die Akteure zu dem Entschluss, die Burglandschaft soll sich in die gesamte Region Spessart und Odenwald entwickeln.

Die Vereinsgründung zum „Burglandschaft“ im Februar 2017 war der Beginn dieser Initiative. Mittlerweile gehören 61 Burgen und Schlösser zum Netzwerk. Doch wie geht es weiter? Wie wird sich die Burglandschaft entwickeln? Welche Perspektive hat die Burglandschaft? Beim Vortrag des Geschäftsführers der Burglandschaft, Jürgen Jung, beim Museumsverein Bensheim am Mittwoch, 14. November, um 19 Uhr im Pfarrsaal Sankt Georg wird die Initiative Burglandschaft vorgestellt.

Unter dem Titel: „Die Burgen ins Licht gerückt – Die Burglandschaft Spessart-Odenwald“ werden Infos zum Netzwerk gegeben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.11.2018