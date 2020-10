Ein neuer Begegnungsort für Familien

Bensheim.Ein kleiner Schnitt für Vorsitzende Birgit Siefert, ein großer Zwischenschritt für das Familienzentrum: Am Montagmorgen eröffneten sie und ihre Mitstreiterinnen im Beisein von Bürgermeister Rolf Richter das Café Storch in den Räumen des ehemaligen Bürohauses Werner in der Fußgängerzone – standesgemäß mit Schere und rotem Band.

Auf 250 Quadratmetern hat der Verein nun endlich ein bisschen mehr Luft zum Atmen, der bisherige Standort im beengten und sanierungsbedürftigen Fachwerkhaus am Hospitalbrunnen bleibt erhalten. „Wir können dadurch die Situation ein bisschen entzerren, es ist aber bewusst als Übergang gedacht“, erklärte der Rathauschef. In vier Jahren will man im Zentrum eine endgültige Heimat für das Familienzentrum gefunden haben. Ursprünglich sollte die Einrichtung im damals noch dreigeschossig geplanten neuen Haus am Markt unterkommen. Wie die Geschichte ausging, ist hinlänglich bekannt.

So belebt der Verein nun einen prominenten Leerstand in der Innenstadt. Abgesehen vom namensgebenden Café für Krabbel- und Spielgruppen, zugleich das Herzstück des Hauses, gibt es im Gebäude Büros sowie Platz, um Fortbildung und Qualifikation von Tageseltern zu betreiben. Auch Deutschkurse mit gleichzeitiger Kinderbetreuung sind möglich.

„Wir sind der Stadt sehr dankbar“, teilte Birgit Siefert mit. Aus dem Haushalt fließen ab 2021 jährlich 25 200 Euro als Mietzuschuss ans Familienzentrum, in diesem Jahr erhält der Verein 18 600 Euro für Miete, Umzug und Mobiliar. Durch diese Zuwendungen habe sie den Vertrag mit dem Eigentümer guten Gewissens unterschreiben können.

Kleine Bilderausstellung

Der Umzug ermögliche es, den Schwerpunkt verstärkt auf Begegnungen zu legen. „Wir sind offen für alle Projekte, die bei uns gestartet werden können“, meinte die Vorsitzende. Visuell unterstützt wird der Anspruch, Familien in den Vordergrund zu stellen, von einer kleinen Bilderausstellung. Die Aufnahmen zeigen „Familienleben in seinen verschiedenen Formen“, so Geschäftsführerin Katharina Naegele. Abgebildet werden Großfamilien ebenso wie Alleinerziehende, auch das Thema Inklusion wurde aufgegriffen. Es zeige, wie vielfältig Familie geworden ist.

Katharina Naegele betonte außerdem, wie wichtig es gerade in dieser Zeit geworden ist, Räume zur Verfügung zu stellen, in denen Begegnungen stattfinden können. Bereits am Freitag hatte man zu einem ersten Baby-Familien-Café eingeladen, über das sich die Teilnehmenden riesig gefreut hätten.

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wolle man so viel wie möglich für Familien laufen lassen. Das funktioniert trotz steigender Fallzahlen nach wie vor dank Hygienekonzept und klaren Regeln. „Vor allem für Eltern und Kinder ist es eine schwierige Zeit. Da muss man schon schauen, dass ihnen nicht so viel genommen wird“, bemerkte die Geschäftsführerin.

Für sie wolle man ein starker und verlässlicher Partner sein. Die Rückmeldungen bestätigen, dass das Familienzentrum als Anlaufstelle, Ratgeber und Rückzugsort mehr denn je benötigt wird. Weil es mit Präsenzveranstaltungen aber nicht einfacher wird zurzeit, hat der Verein damit begonnen, sein Online-Kurssystem auszubauen. Nähere Informationen gibt es unter www.familienzentrum-bensheim.de.

Lob für die Mitarbeiterinnen

Durch die größeren Räume im Café Storch hat man aber mehr Spielraum in der Pandemie erhalten, um Kurse und Begegnungen nicht aus Platzgründen streichen zu müssen. Zwar sind die Arbeiten im früheren Bürohaus noch nicht komplett abgeschlossen. Birgit Siefert bedankte sich aber bereits bei ihren Mitarbeiterinnen, die „einen Mega-Job gemacht haben“.

Und das in einer Zeit, in der ein solcher Umzug nicht nebenher, aber gemeinsam mit vielen anderen Herausforderungen bewältigt werden musste. Weil das Familienzentrum unter anderem mehrere Kitas betreibt, muss dort auf die sich ständig ändernde Lage reagiert werden, inklusive eines nicht zu verachtenden Diskussions- und Aufklärungspotenzials mit den Eltern. „Das allein bindet schon unheimlich viele Ressourcen“, verdeutlichte die Vorsitzende.

Das Café Storch soll nach und nach den Bedürfnissen entsprechend erweitert werden, zusätzliche Investitionen sind nicht ausgeschlossen. Allerdings will man den Begegnungsort auch nicht überfrachten.

Ein Standort das große Ziel

Zumal über allem das große Ziel steht, in ein paar Jahren in der Innenstadt an einem Standort fusionieren zu können. Dafür braucht es nach wie vor zwischen 500 und 600 Quadratmeter, die den Anforderungen an eine solche Einrichtung genügen müssen. Da es aber erklärter Wille nahezu aller kommunalpolitischen Kräfte in Bensheim war, das Familienzentrum im Zentrum zu halten und für eine standesgemäße Unterbringung zu sorgen, sollte es an mangelndem Engagement nicht scheitern.

