Ein neues Café könnte man auch billiger haben

„Grundsteuer seit 2015 nicht mehr erhöht“, Leserforum vom 11. März

Der BfB-Stadtverordnete Norbert Koller stellt in seinem Leserbrief die Finanzlage der Stadt Bensheim als sehr positiv heraus. Der geneigte Leser fragt sich, warum dann der Bürgermeister, mit dem Kollegen aus Viernheim, eine „Warnung“ vor der Finanznot der Kommunen, ausspricht. Was stimmt denn nun? Oder sind die Koalitions-Parteien eventuell nicht ausreichend über die Finanzlage der Stadt Bensheim informiert?

Die Investition für das neue Haus am Markt dient im Grunde nur dem Zweck, dort an dieser Stelle ein neues Café zu errichten. Denn die anderen Nutzungen des geplanten Neubaus kann man hinsichtlich der Belebung des Marktplatzes wohl vernachlässigen. Ein neues Café dort könnte man aber an dieser Stelle gewiss auch billiger haben als nur für 6,8 Millionen Euro.

Mehr Bewohner, höhere Kosten

Erfahrungsgemäß wird sich diese Summe noch weiter erhöhen (siehe Bürgerhaus!). Es war zu hören, dass der potenzielle Café-Betreiber 1,2 Millionen Euro einzubringen gedenkt. Er wird dieses Geld durch hohe Preise wieder hereinholen wollen, was aber sehr wahrscheinlich nicht die Attraktivität dieses künftigen Cafés erhöhen, sondern sich gegenteilig auswirken wird. Aufgrund der Finanzlage werden sich die Bensheimer Bürger und Gewerbetreibenden wohl auf weitere Steuererhöhungen einstellen müssen.

Die Kosten für die Kinderbetreuung sind nur deswegen so immens und fast untragbar gestiegen, weil es seit mehreren Jahrzehnten die Politik der CDU war und noch ist, immer mehr Neubürger nach Bensheim zu locken, ohne auch nur ein einziges Mal an irgendwelche Folgekosten und an eine Obergrenze der Bewohner zu denken.

Wenn es der Bensheimer CDU, aber auch der SPD wohl offensichtlich nicht klar war (Stichworte: die von der SPD beantragte Ausweisung eines weiteren Wohngebietes „Bensheim-Süd“), dass mit einem weiteren Zuwachs an Bewohnern auch Folgekosten (für die dann nötige zusätzliche Infrastruktur) verbunden sind, so könnte man dies als klare Fehleinschätzung unserer Politiker einstufen.

Günstigere Lösung suchen

Eine solche Folge eines weiteren Zuzugs von Neubürgern ist doch eigentlich jedem logisch denkenden Menschen klar. Und wenn man diese Kosten nicht mehr alleine tragen kann, soll gefälligst das Land Hessen einspringen. Aber gilt nicht noch immer die alte Regel: „Wer bestellt, der bezahlt?“

Würde man die Kosten für den Abriss und Neubau des Hauses am Markt vermeiden und eine günstigere Lösung suchen, hätte man wieder mehr Geld für andere nötige Infrastruktur, wie die Kinderbetreuung.

Egal scheint es der Bensheimer Kommunalpolitik auch zu sein, dass ein weiterer Zuwachs an Bevölkerung, aber auch von Gewerbebetrieben, mit vielen Nachteilen für die bereits in Bensheim wohnenden Bürger verbunden sind.

Als Beispiel nenne ich hier nur das neue Gewerbegebiet „An der Riedwiese“ und den enorm gestiegenen Verkehr im gesamten Stadtgebiet, mit allen damit verbundenen Nachteilen.

Susanne Hannak

Bensheim

