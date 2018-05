Ein Oktett zum Saisonende

Anzeige

„Ich brenne“, so die Übersetzung aus dem Lateinischen, und sie steht für die Kammermusik, die in ihrer emotionalen Interpretation verführt und berührt.

Am Samstag, 2. Juni, ist das künstlerische Zusammenspiel der beiden Ensembles im Rahmen der Kammermusikreihe der Kunstfreude Bensheim im Parktheater zu hören – mit dem Oktett C-Dur von George Enescu und dem Oktett Es-Dur von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Beiden Quartetten gemeinsam ist die Tatsache, dass es sich um überragende Werke zweier Teenager handelt. Der Musikwissenschaftler Karl Böhmer sagt über das Oktett Enescus, es sei der „Geniestreich eins 19-Jährigen“ und Felix Mendelssohns Oktett gar „eines der genialsten Frühwerke der Musikgeschichte“. Und in diesem Fall war der Urheber erst 16 Jahre alt.

Die Interpreten dieser beiden Oktette sind zwar keine Teenager mehr, aber Vorsicht: Das junge Aussehen der acht Musiker täuscht! Mit über zehn Jahren Erfahrung ist das Quatuor Hermès längst fester Bestandteil der internationalen Quartettszene. Die Washington Post lobt „ihre starke Persönlichkeit, die Schönheit ihres Klanges und ihre hohe Präzision, gepaart mit eigener Ausstrahlung und Vorstellungskraft“. Und die New York Times spricht von einer „packenden Verbindung von Entschlossenheit und Tiefe“. Die Musiker werden regelmäßig zu den großen Festivals eingeladen. Von 2012-2016 waren sie „Artistes en Résidence de la Chapelle Reine Elisabeth“ in Brüssel.

Ebenso die Musikerinnen des Quatuor Ardeo: Sie erfuhren internationale Anerkennung durch Wettbewerbspreise in Bordeaux, Moskau und Melbourne, sowie durch die Auszeichnung mit dem Premio Paolo Borciani in Reggio Emilia. Neben Auftritten in renommierten Konzerthäusern von Paris, stehen Engagements bei internationalen Festivals auf ihrem Spielplan. red

Info: Weitere Infos unter www. kunstfreunde-bensheim.de

