Anzeige

Auerbach. Schule ist heute weitaus mehr als ein Ort der Bildung und Qualifikation. Schülerinnen und Schüler verbringen inzwischen den größten Teil des Tages an der Schule und das macht die Schule über den Lernort hinaus auch zum Lebensort. Will man sich hier auf Dauer wohlfühlen, müssen neben dem pädagogischen Auftrag auch die Rahmenbedingungen und das Umfeld stimmen, denn letztlich tragen auch sie zur Motivation am Lernen bei.

Mit der Gestaltung eines Abenteuer- und Naturspielbereiches auf dem zur Jacob-Löhr-Straße ausgerichteten Gelände der Schillerschule wurde diesem Bedürfnis Rechnung getragen.

Nach drei Jahren Planung und abschnittsweiser Realisierung steht dieses Projekt jetzt vor seiner Fertigstellung. Am Mittwoch waren zum dritten Mal Schüler der Integrationsklasse der Metzendorf-Schule mit Sozialpädagoge Thorsten Mäncher zusammen mit Schülern der neunten Klasse der Schillerschule vor Ort, um gemeinsam Hand anzulegen und letzte Arbeiten zu vollziehen.