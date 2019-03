Ein Ortsbrief kostete 50 Milliarden Reichsmark

Bensheim.Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. So tat es auch Ferdinand Woißyk, der die Senioren der Stadtkirchengemeinde Sankt Georg zu einer Entdeckungsreise in die Welt der Briefmarken mitnahm und sie mit seinem langjährigen Hobby vertraut machte.

Briefmarken sind kleine Geschichtenerzähler, und wer gern neue Gebiete entdecken will, für den sind nach wie vor Briefmarken ein Tor zur Welt und eine lohnenswerte Freizeitbeschäftigung. Briefmarken gibt es erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Jahrhundertelang war es üblich, dass der Empfänger einer Nachricht die Beförderungskosten trug, da er ja einen Nutzen durch die neuen Informationen hatte.

Der Engländer Sir Rowland Hill, der den Auftrag hatte, das Postwesen zu reformieren, war einmal Zeuge, wie ein junges schottisches Mädchen den langersehnten Brief ihres seinen Militärdienst ableistenden Verlobten freudig in Empfang nahm. Sie studierte alle Vermerke und Zeichen auf dem Umschlag, drehte ihn um und verweigerte schließlich die Annahme des Briefes.

Hill, sichtlich erstaunt über ihr seltsames Verhalten, fragte sie, warum sie die Annahme des lang ersehnten Briefes verweigere. Sie gab zur Antwort, dass sie alle erwarteten Informationen bekommen habe und sich die Gebühr sparen wolle. Wenn im Absender Macwell anstatt Macill stehe, dann wisse sie, dass es ihm gut gehe. Auf den Einwand, dass dann ihr Verlobter die Gebühr nach der Rücksendung zahlen müsse, erwiderte sie lächelnd, dass die königliche Post im gesamten Empire den Brief nicht zustellen könne, da die Absenderangabe gefälscht sei.

Hill erkannte schlagartig, dass es zu einem Systemwechsel kommen müsse und in Zukunft der Absender das Porto zu tragen habe. Er gab den Auftrag zur Entwicklung der ersten Briefmarken, die dann bald darauf im Vereinigten Königreich erschienen.

Woißyk informierte die Senioren über alles, was mit Briefmarken zusammenhängt: Wo kann man Briefmarken kaufen? Was ist der Unterschied zwischen Dauerserie und Sondermarken? Was beinhalten Zuschlagsmarken? Welche verschiedenen Formen von Briefmarken gibt es? Was bedeutet postfrisch und was ist ein Markenblock? Was sind ein Ersttagsbrief und eine Ganzsache?

Gebührenänderung über Nacht

Ein besonderes Kapitel der deutschen Postgeschichte ist zweifellos die Inflationszeit in den Jahren 1922/1923. Die Postgebühren änderten sich über Nacht. Marken mit überdruckter Wertbezeichnung erwiesen sich innerhalb weniger Stunden als nicht mehr verwertbar. Im Dezember 1923 kostete das Porto für einen Ortsbrief 50 Milliarden, für einen Fernbrief 100 Milliarden Reichsmark.

An die Hilfsaktion Notopfer Berlin konnten sich die Senioren noch gut erinnern. Die meisten Postsendungen mussten ab Dezember 1948 mit einer Zwangszuschlagsmarke von zwei Pfennig versehen werden. Die Pflicht endete 1956.

Auch Persönliches ließ Woißyk in seinen interessanten Vortrag einfließen. Nach dem Tod von Johannes Paul II. erschien in Deutschland eine Sondermarke, die in Mainz vom damaligen Bundesfinanzminister Hans Eichel und Bischof Karl Kardinal Lehmann vorgestellt wurde. Woißyk ließ sich von beiden ein Autogramm geben.

Auch ein Brief wurde gezeigt, der an Josefa Lier, Lehrerin am damaligen Aufbaugymnasium und langjährige Seniorenbetreuerin in Sankt Georg, adressiert war. Das Besondere an dem Brief: Er war am 30. April 1941 in Bensheim abgestempelt, dem Geburtstag des Referenten.

Natürlich durften in einem Vortrag über Briefmarken die Thematik der Blauen und Roten Mauritius nicht fehlen, die nicht zu den ältesten, seltensten und teuersten Briefmarken der Welt zählen, aber mit Abstand zu den berühmtesten.

Die Senioren von Sankt Georg bedankten sich bei Ferdinand Woißyk und Fred Röhrig, der für die Präsentation des umfangreichen Bildmaterials unterstützend tätig war, mit viel Beifall für diesen Vortrag der besonderen Art. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.03.2019