Ein paar Quadratmeter Sicherheit

Bensheim.Wohnungslose in Deutschland werden nicht gezählt. Eine offizielle Statistik existiert nicht. Über 860 000 Menschen haben keine Bleibe. Sie übernachten in Notunterkünften, Bauwagen oder bei Bekannten. Rund 40 000 schlafen unter Brücken. Tendenz steigend.

Wenn Wohnraum immer teurer wird, bleiben viele auf der Strecke. Auch im Kreis Bergstraße. Wer weder festen Wohnsitz noch eine Unterkunft hat, muss oftmals Platte machen: mit Rucksack oder Zelt draußen schlafen. Auch bei Eis und Schnee.

Darunter auch Menschen, die aus eigener Entscheidung nicht in Wohnheimen oder anderen Einrichtungen unterkommen möchten. „Das muss man akzeptieren“, sagt Kathrin Kalbhenn. Seit gut zwei Jahren ist sie Streetworkerin in Bensheim. Für das Diakonische Werk Bergstraße arbeitet sie in der Wohnungsnotfallhilfe mit Sitz an der Rheinstraße.

Kalbhenn ist ausgebildete Heilpädagogin. So wie bald auch Paula Jünge, die im 7. Semester an der Evangelischen Hochschule Darmstadt studiert. Bis Mitte Dezember absolviert sie ein Anerkennungspraktikum in Bensheim, das als verpflichtendes gemeinwesenorientiertes Projekt in ihr Studium einfließt. Ihr Thema: Legale Platte. Dabei geht es darum, Obdachlosen ein Stück private Fläche anzubieten, auf dem sie sich aufhalten dürfen, ohne von Dritten ihres Platzes verwiesen werden zu können: Ein paar Quadratmeter Garten, eine Hütte, ein Bauwagen oder sonst ein Winkel, auf dem sich wohnungslose Menschen mit ihren Habseligkeiten niederlassen können. Das bietet ein Minimum an Sicherheit, erklärt die Lorscherin Paula Jünge, die mit diesem Ansatz bereits positive Erfahrungen gemacht hat. Mitten in Bensheim.

„Ein Eigentümer war bereit, ein Stück Fläche zu Verfügung zu stellen. Es hat sehr gut geklappt.“ Das funktioniere aber nur, wenn sich beide Seiten persönlich absprechen und die Bedingungen des vorübergehenden Übereinkommens klären. „Natürlich steht und fällt das Projekt mit der Hilfe der Bürger“, ergänzt Kathrin Kalbhenn. Denn ohne freiwillige Deals keine legalen Platten.

Was macht den Unterschied? Im Gegensatz zum genehmigten Campieren auf einem Privatgelände kann die Polizei im öffentlichen Raum Platzverweise aussprechen. Das ist eine normale Maßnahme im deutschen Recht, um eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, wenn eine solche erkannt wird. Juristisch stellt sie einen begründeten Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit eines Menschen dar.

Das Prinzip der legalen Platte bietet dem Wohnungslosen vor allem aber einen sicheren Schlafplatz und einen unantastbaren Aufbewahrungsort für sein Gepäck: Zelt, Kocher, Decken, Kleidung und weiteres mehr. „Auf der Straße sind solche Dinge niemals ganz sicher“, weiß Kathrin Kalbhenn. Sie kennt genügend Klienten, die ein solches Angebot gerne nutzen würden.

Paula Jünge hat sich tief in die Materie eingelesen. Sie weiß, was zu beachten ist, wenn Privateigentümer ein Stück Fläche anbieten. Und sie kennt die haftungsrechtlichen Details, über die man Bescheid wissen sollte. Als Ansprechpartnern steht sie gern zur Verfügung.

In ihrem Studium der Integrativen Heilpädagogik setzt sie sich mit den vielfältigen Barrieren und Erschwernissen in Lern- und Lebensbedingungen auseinander, die zu einer Benachteiligung Einzelner oder Gruppen führen können. Auf der Grundlage eines ethisch begründeten, ganzheitlichen Menschenbilds im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention geht es um die uneingeschränkte Teilhabe in allen Lebensbereichen.

