Ein Rechenzentrum in Frankfurt für 175 Millionen Euro

Bensheim.Das Bensheimer Architekturbüro Planen und Bauen, das seinen Stammsitz in Auerbach hat, hat sich seit einigen Jahren in einem Spezialgebiet einen Namen gemacht und verantwortet die Planung und den Bau von Rechenzentren.

Das aktuell größte Projekt trägt den Namen FRA15, ein Projektname, der wenig spektakulär klingt, hinter dem sich aber eine Baumaßnahme verbirgt, die Maßstäbe setzt und internationale Vergleiche nicht scheuen muss: Hinsichtlich Sicherheit und technischem Know-how ist das Bauprojekt in der obersten Kategorie einzuordnen, auch der architektonische Anspruch ist hoch, da sich das Gebäude an einer repräsentativen Stelle in Frankfurt am Main befindet.

Kein alltägliches Projekt

Auftraggeber ist Interxion, der führende Cloud- und Connectivity-Hub in Deutschland. FRA15 – eine Bezeichnung, die zum einen mit FRA den Standort der Baumaßnahme in Frankfurt bezeichnet und zum anderen die Nummer 15, die das 15. Gebäude im Interxion-Komplex beschreibt –, ist eines der weltweit größten Rechenzentren des Unternehmens. Insgesamt investiert Interxion rund 175 Millionen Euro in das Bauprojekt.

Für Planung, Statik, Brandschutz sowie für die Qualitätsprüfung ist das Büro Planen & Bauen verantwortlich, das außerdem eine Dependance in Frankfurt betreibt. Für das erfahrene Team ist dieser Bau sicherlich kein alltägliches Projekt, aber auch kein Neuland, schließlich haben sich die Planer mit Projekten ähnlicher Größenordnung schon einen Namen gemacht.

Für Interxion arbeitet das Bensheimer Unternehmen bereits seit 2004. Die Geschäftsführer Dieter Blumenschein und Volker Reiling haben ein Expertenteam in ihrem Unternehmen, das alle Bauphasen begleiten kann. Als Generalplaner ist das Team damit zum Beispiel auch für Elektro, Lüftung, Löschtechnik, Klima oder Aufzüge verantwortlich, hier sind dann erfahrene Subplaner im Einsatz.

In Nachbarschaft zur EZB

Der Baubeginn von FRA15 war Anfang 2019, die Planungen haben bereits vier Jahre zuvor begonnen. Im April 2020 wurden das Untergeschoss sowie das Erdgeschoss an Interxion übergeben. Die zweite Phase mit der Fertigstellung der Geschosse eins und drei schloss sich unmittelbar daran an. Insgesamt besteht das Projekt aus vier Phasen. Bis zu 350 Handwerker arbeiten in der Hochphase zeitgleich auf der Baustelle. Aufgrund der prominenten Lage des Gebäudes in unmittelbarer Nachbarschaft zur EZB spielen bei diesem Bau neben den inneren Werten auch die Optik eine wesentliche Rolle: Farbige, senkrechte Elemente ahmen Fenster nach.

Die Fassade besteht aus Alucobond, einem Material, das aus recycelten Getränkedosen hergestellt wird. Das Gebäude verleiht seiner Umgebung durch die vertikalen, im indirekten Streiflicht beleuchteten Elemente in grüner, türkisblauer und blauer Farbgebung auch bei Nacht ein signifikantes Erscheinungsbild.

Die Fassadengestaltung orientiert sich optisch am Corporate Design von Interxion und erfüllt zudem die hohen Erwartungen der Frankfurter Stadtentwicklung. Für den Neubau dieses technisch wegweisenden Projekts am Eingang zur östlichen Hanauer Landstraße hat Planen & Bauen ein stimmiges und zugleich markantes Entree für diesen Standort der Informationstechnologie und Internetwirtschaft entworfen, denn das Rechenzentrum hat eine wichtige Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Frankfurt, dem größten Internetknotenpunkt der Welt.

Im Endausbau bietet FRA15 9600 Quadratmeter Netto-Rechenzentrumsfläche mit einer IT-Leistung von 20 Megawatt. Die Fertigstellung ist Anfang 2021 geplant. ms

