Ein rotes Leuchtfeuer als Hilferuf

Bensheim.Flammend rot leuchtet die Bensheimer Stadtkirche Sankt Georg. Das Wahrzeichen ist für ein paar Stunden zu einem Symbol für die bedrohte Existenz eines kompletten Wirtschaftszweigs geworden – so wie viele andere Gebäude in der Region und in ganz Deutschland am Montagabend.

„Night of Light“ haben die Akteure, alle aus der Veranstaltungswirtschaft stammen, ihre Aktion getauft, gedacht als

