Ein Schaufenster für regionale Qualität

Bensheim.„Heimat shoppen“ – diese Initiative der IHK Darmstadt, die den regionalen Einzelhandel und die lokale Gastronomie stärken sollen, wurde vom Stadtmarketing Bensheim und dem Verein „Bensheim Aktiv“ am Samstag erstmals umgesetzt.

Von 10 bis 15 Uhr ergänzten dafür Stände regionaler Produzenten den Bensheimer Wochenmarkt, der wie gewohnt auf dem unteren Marktplatz stattfand. Östlich davon zogen sich die Zelte der Teilnehmer bis hoch auf den neu entstandenen Platz an der Stelle des ehemaligen Hauses am Markt – mit einem Angebot weit über heimische Äpfel und Birnen hinaus.

Die Aktion startete mit heftigem Regen, der sich aber ab dem Mittag beruhigte und der guten Resonanz bei den Besuchern offenbar kaum Abbruch tat. Die befragten Standbetreiber zeigten sich durchweg sehr zufrieden mit der Nachfrage und viele Kunden äußerten sich überrascht über die Vielfalt, Professionalität und Qualität des regionalen Angebots.

Bergsträßer Cidre ein Renner

Ein Renner war zum Beispiel der Bergsträßer Cidre. Wie alle anderen ess- und trinkbaren Angebote durfte er aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht vor Ort verkostet werden. Der „Pomme du Maître“ mit seinen für einen Apfelwein knackigen acht Prozent Alkohol durfte nur in der Flasche nach Hause getragen werden, samt Versicherung der Produzenten, er sei weniger süß als französischer Cidre und schön fruchtig. Es gab so viele neugierige Kunden, dass die mitgebrachten Kartons schon deutlich vor Ende der Veranstaltung ausverkauft waren.

Auf lebhaftes Interesse stieß auch das Angebot der sechs Freunde von Casa-Clothing: Seit zwei Jahren bieten die jungen Männer Streetwear an, mit der sie unter anderem Freundschaft und Zusammenhalt Ausdruck verleihen wollen – Werte, die sie in der Gesellschaft vermissen.

Kleidung kann das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken, sagen sie und boten zum „Heimat shoppen“ selbstentworfene T-Shirts und Sweatshirts an – genäht in einer Firma in Ober-Ramstadt, bestickt in Weinheim und schließlich in Heppenheim mit einem Label versehen. Auf eine viel jüngere Generation zielten die Produkte der Nanai-Stoffwerkstatt, die in Bensheim auch mit einem ständigen Laden vertreten ist: Hier gibt es handgemachte, individuelle Kindersachen aus hochwertigem Material, die fair produziert sind.

Ebenfalls in der Region fest etabliert sind die beiden Unverpackt-Läden in Lorsch und Auerbach, die mit einem kleinen Stand auf sich aufmerksam machten. Auch „Jahreszeiten – regional erleben“ wies beim „Heimat shoppen“ mit einem kleinen Ausschnitt aus dem ständigen Angebot auf den in der Bensheimer Friedhofstraße bestehenden Laden für Leckeres aus der Region hin.

Die Ledermanufaktur Griesela, seit kurzem ebenfalls mit eigenem Geschäft in Bensheim vertreten, bot selbst produzierte Lederwaren wie Brillenetuis, Taschen oder Handyhüllen und sogar Schürzen aus Leder an. Fairness und Klimaschutz bei der Lebensmittelversorgung hat sich der Bensheimer Verein „GeWi – Gemeinsam Wirtschaften“ auf die Fahne geschrieben, mit dem Nahziel eines gemeinsamen Standes auf dem Bensheimer Wochenmarkt mit den Produkten mehrerer kleinbäuerlicher Nahrungsmittelproduzenten aus der Region. Am Samstag teilte man sich einen Stand mit dem biologisch wirtschaftenden Hardthof aus dem Odenwald.

Odenwälder Mund-Art aus Lindenfels-Schlierbach gab es ein paar Schritte weiter. „Äbbs Schäines & Äbbs Gudes“stellt aus so weit wie möglich regionalen Zutaten Essige, Fruchtaufstriche und Sirup her. Schon seit 2003 verarbeitet auch Pams-Hexenwerk in Modautal Früchte zu saisonalen Aufstrichen und Likören.

Eine ganz andere Seite der Lebensmittelvermarktung lernten die Regionalmarktbesucher mit dem „E-ventbike“ kennen. Wer es kauft oder mietet, kann als Gastronom oder Veranstalter von Feiern seine Gäste per Elektrolastenfahrrad versorgen, vollausgerüstet mit Stauraum, Kühlkammer und Wassertank. „Mossautaler Seife“ wird von den beiden Inhabern im Hauptberuf betrieben und bietet nachhaltige handgemachte Körperpflege, unter anderem hergestellt mit Bio-Ziegenmilch aus dem Odenwald.

Zwischen den beiden Schwerpunkten des Marktes auf dem Marktplatz und am Hospitalbrunnen gab es Auftritte verschiedener Gruppen mit akustischer Musik. Als feste Adresse war Krämer reloaded beteiligt und bot regionalen Kunstkontakt: Mehrere Künstler der Region waren am Samstag in der Galerie anwesend und zum Gespräch bereit.

Nachdem die Kunstmeile in diesem Jahr ausfallen musste, hatte es im September nun schon zwei Termine der Aktion „Kunst erleben“ gegeben. Einige der Aussteller waren auch diesmal mit dabei, darunter zwei Schmuck-Designerinnen und mehrere Näherinnen. Es wurden Objekte aus Upcycling-Projekten angeboten, Lampen aus zum Teil weitgehend naturbelassenem, zum Teil figürlich bearbeitetem Holz und witzige Gebrauchsgegenstände aus Kunstrasen.

Maskenpflicht und Desinfektion

Für viele Anbieter war die Teilnahme am „Heimat shoppen“ der erste Markttermin seit Beginn der Corona-Krise. Entsprechend erfreut und erleichtert zeigten sie sich – und überaus bereit, die Kunden auf die Einhaltung der Hygieneregeln hinzuweisen: Auf dem ganzen Markt galt Maskenpflicht und bevor eine Ware angefasst werden durfte, waren die Hände mit dem überall bereitstehenden Desinfektionsmittel einzureiben.

