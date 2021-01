Wer in diesen Tagen der geschlossenen Geschäfte durch die Bensheimer Fußgängerzone geht, nimmt eine ganz andere Stadt wahr als in normalen Zeiten. Es sind nur wenige Menschen unterwegs, dem Auge bietet sich kaum Ablenkung. Viele Geschäfte lassen ihre Schaufensterbeleuchtung ausgeschaltet. So kann der Blick auch einmal nach oben schweifen.

Viele alte Fachwerkhäuser vor allem in der

...