„Ein spannender, aufwühlender Dialog“

Bensheim.Zu einem besonderen Klavierabend lädt Walter Renneisen am ersten Weihnachtsfeiertag (25.), 20 Uhr, ins Parktheater ein. „Krach im Hause Mozart“ ist die Aufführung mit Ekaterina Kitáeva (Klavier), Walter Renneisen und Mathias Renneisen (Rezitation) betitelt.

Nicht gerade zimperlich ging es im Hause Mozart zu. Die Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn unterscheiden sich nicht von denen in anderen Elternhäusern. Konzertpianistin Ekaterina Kitáeva hat für dieses „Brieftheater“ entsprechende Klavierstücke ausgesucht.

Mitreißender Briefwechsel

Die Schauspieler Walter Renneisen und sein Sohn Mathias Renneisen machen aus dem Briefwechsel zwischen Vater Leopold Mozart und seinem Sohn Wolfgang Amadeus einen mitreißenden Dialog.

Im Vorfeld der Veranstaltung hat sich Berthold Mäurer, Leiter des Parktheaters, mit Walter Renneisen über den besonderen Abend zum Thema „Vater und Sohn“ unterhalten.

Herr Renneisen, ein Jahr ist vergangen und das nächste ist bald da. Was waren denn in diesem Jahr die Highlights?

Walter Renneisen: Das wichtigste Ereignis war die Geburt unseres zweiten Enkels Kosmo Eliah. Beruflich war es die Premiere meines neuen Programms „Ernst Jandl und die Poesie des Unsinns“.

Ende des Jahres, am ersten Weihnachtsfeiertag, sind Sie ja noch mal in Parktheater mit „Krach im Hause Mozart“. An Weihnachten Krach im Haus – das ist ja nicht ganz ungewöhnlich . . .

Renneisen: Aber hier findet der Krach nur auf dem Papier statt.

Es ist jetzt das dritte Mal, dass Sie zusammen mit ihrem Sohn aus Mozartbriefen rezitieren.

Renneisen: Aber immer mit anderen Konzepten und anderer musikalischer Begleitung. 2006 im Stadttheater Rüsselsheim mit dem Trio Fortepiano, da war mein Sohn noch Schüler und stand kurz vor dem Abitur. 2014 bei einer Veranstaltung der Kunstfreunde Bensheim beim Hessentag mit der wunderbaren Pianisten Ofra Yitzhaki, die auch für das Konzept, die Auswahl der Briefe und der Musikstücke zuständig war – und jetzt im Parktheater, wo ich ein völlig neues Konzept entwickelt und die Briefe zusammengestellt habe. Die Pianistin Ekaterina Kitáeva hat die Musikstücke ausgewählt.

Was wird sie spielen?

Renneisen: Klavierstücke von Leopold und Wolfgang: Unter anderem die Klaviersonate KV 330, die Fantasie KV 397 und das Vorspiel zu „Figaros Hochzeit“ in einer Bearbeitung von ihr.

In Ihrer Ankündigung nannten Sie es „Brieftheater“. Was haben wir darunter zu verstehen?

Renneisen: Die einzelnen Briefe werden miteinander verschränkt – das heißt, der Empfänger antwortet sofort auf das Thema, das der Absender vorgibt. So entsteht ein spannender, manchmal aufwühlender Dialog: Diese Nähe jenen zu vermitteln, die, über das Musikerlebnis hinaus, an dem Menschen Mozart interessiert sind, an seinen Problemen, seinen Lebensbedingungen, ist die Absicht dieser Bearbeitung. Sie hat mit den beiden vorhergehenden Fassungen nichts mehr zu tun.

Was war der Grund für die Zerwürfnisse zwischen Vater und Sohn Mozart?

Renneisen: Mozart will weg von seinem sehr strengen Vater, „weg von dieser Schikane“, wie er es nennt und nach Wien gehen. Es ist das zeitlose Thema „Vater und Sohn“.

Weshalb haben Sie gerade diese Briefe, die Vater und Sohn Mozart von 1777 bis Anfang 1779 austauschten, gewählt?

Renneisen: Weil gerade dieser Briefwechsel in eine für Mozarts Persönlichkeitsentwicklung besonders wichtige Lebensphase fällt und nahezu vollständig erhalten ist – also im Dialog nacherlebt werden kann. Brieftheater eben. Lassen Sie es mich salopp sagen: Hier geht es ans Eingemachte. red

