Ein Stern für Active Learning

Bensheim.Der Bensheimer Verein Active Learning hat die „Sterne des Sports“-Auszeichnung in Bronze erhalten. Katja Zeth-Seidel vom Sportkreis Bergstraße überreichte den Preis an die Verantwortlichen und die Kinder.

Als lokaler Gewinner hat sich Active Learning automatisch für das Landesfinale um den silbernen Stern qualifiziert. Die Entscheidung samt Verleihung fällt am Mittwoch (20.) in Wiesbaden. Der Wettbewerb ist eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und der Volksbanken/Raiffeisenbanken in Deutschland und soll das gesellschaftliche Engagement in Sportvereinen belohnen. Gewürdigt wird das gesellschaftspolitisch wirksame Leistungsspektrum der Vereine und deren ehrenamtliches Engagement. Active Learning verbindet bekanntlich nicht nur Lernen und Sport, sondern schafft Verknüpfungen zu Sportvereinen aus der Region, um deren Sportangebote bei den Kindern und Jugendlichen vorzustellen. Der Verein dient als Multiplikator an der Bergstraße – und war dadurch prädestiniert für die Auszeichnung. „Wir freuen uns sehr über diese tolle Auszeichnung und die Kinder drücken für Wiesbaden schon jetzt ganz fest die Daumen“, betonte Vorsitzender Hauke Lerchl.

Die Schüler waren von der Ehrung ebenfalls begeistert. „Das ist eine tolle Auszeichnung. Jetzt wird Active Learning noch berühmter und ich bin dabei“, meinte der zwölf Jahre alte Tristan. Der Verein wurde von Hauke, Yves und Henrik Lerchl vor einigen Jahren gegründet. Er bietet ein gemeinsames und kostenloses Mittagessen, eine Lernphase sowie eine Sportphase. Alternativ gibt es auch Kreativkurse. Monatlich nehmen mehr als 1000 Schüler teil.

Aus dem Engagement heraus entstanden ist unter anderem eine eigene Futsal-Mannschaft, die Dragons, die in der Verbandsliga erfolgreich am Ball ist. Um das Angebot finanzieren zu können, ist Active Learning auf Spenden und die Unterstützung von Stiftungen und Initiativen angewiesen. dr

