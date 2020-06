Ein Stück Bensheimer Industriegeschichte

Bensheim.Es war der letzte Satz in einem Beitrag im Rahmen der Serie „Museumsstücke“, in dem es um die große Kollektion an Kämmen ging, die im Museum gezeigt wird und in den 1920er Jahren von dem jüdischen Fabrikanten Isaak Knoller dem Museum übergeben wurde.

Am Ende des Artikels kam die Verwunderung zum Ausdruck, dass der Name des Spenders bei Berichten über die Bensheimer Kammfabriken keine

...