Ein Tag des Erinnerns

Auerbach.Der 27. Januar – Tag des Erinnerns an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die sowjetische Rote Armee, gleichzeitig Tag des Erinnerns an das Verbrechen der zum großen Teil gelungenen Auslöschung des europäischen Judentums, den Holocaust. Der Auerbacher Synagogenverein lädt für diesen Tag zu einer Lesung ein.

Helfer werden oft vergessen

Während seit dem Auschwitz-Prozess vor allem auf die Täter und die Mitwisser gezeigt wird, werden allzu häufig die vielen Einzelnen vergessen, die nicht wegschauen konnten, die ihr Leben aufs Spiel setzten, um Menschen in Not zu helfen, die oftmals ihr Leben verloren bei dem Versuch andere zu retten.

Es sind viele Namenlose, die gegen Gewalt, Rassismus und Völkermord antraten, die eine Zivilcourage an den Tag legten, die uns auch heute noch Mut machen kann. Eine dieser Namenlosen hat die Autorin Saga Grünwald in ihrem Buch „So viele wie möglich“ dem Vergessen entrissen und hat ihr einen Namen gegeben: Maria. Die Rote-Kreuz-Schwester Maria geht ins Krakauer Ghetto und versucht mit den wenigen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, den Menschen dort zu helfen. Als sie die Not vor allem der kleinen Kinder sieht, sucht sie nach einem Weg, sie aus dem Ghetto zu schmuggeln.

Ausschnitte aus ihrer Erzählung „So viele wie möglich“, die die Autorin nach einer wahren Begebenheit geschrieben hat, wird sie am Sonntag, 27. Januar, um 17 Uhr anlässlich des Gedenktages in der ehemaligen Auerbacher Synagoge (Bachgasse 28) lesen.

Autorin und Journalistin

Saga Grünwald, die das Buch unter ihrem früheren Künstlernamen Sandy Green verfasst hat, ist im Odenwald aufgewachsen und lebt inzwischen als Autorin und Journalistin in Solingen.

Nach der Lesung wird sie die Fragen der Zuhörer beantworten. Der Eintritt ist frei, für Spenden ist der Verein dankbar. red

