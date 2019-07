Ein Ufergarten für die Lauter

Bensheim.Erster Stadtrat Helmut Sachwitz und die Fraktion der Wählergemeinschaft „Bürger für Bensheim“ trafen sich zu einem Informationsgespräch zum Thema Lauter.

Das Baudezernat und der Gewässerverband seien seit mehreren Jahren in intensiven Gesprächen, was die Renaturierung vorhandener Gewässer angehe, berichtete Sachwitz. Eine ganze Reihe von Maßnahmen – am Winkelbach, am Meerbach in Gronau, Zell und am Unterlauf, sowie an der Lauter in der Bleiche und auf Höhe des Varieté Pegasus – seien inzwischen umgesetzt worden.

Bereits in diesem Sommer soll mit der Renaturierung der Lauter im Bereich zwischen Stadtmühle und Am Rinnentor begonnen werden. Sachwitz wies auch auf Fehler aus heutiger Sicht hin, die in den 60er und 70er Jahren gemacht worden seien. Damals seien viele Gewässer in ein enges Korsett geschnürt worden, was zwar zu einer schnelleren Ableitung des Wassers führte, aber auch erheblichen Schaden an der Natur anrichtete. Viele Überflutungsprobleme an Gewässerunterläufen entstanden gerade durch solche Maßnahmen, die jetzt Stück für Stück wieder rückgängig gemacht würden. In diesem Zusammenhang erinnerte Sachwitz an die Renaturierung des Winkelbachs im Rahmen des Hessentages.

Die ersten Arbeiten zur Renaturierung im Sommer 2019 werden rund vier Wochen in Anspruch nehmen, die Planung steht unter dem Motto „Ufergarten“. Es werden Flachwasserbereiche entstehen, Störsteine eingebaut und Auflandungen hergestellt. Zwei wesentliche Schwerpunkte fasste Stadtrat Sachwitz wie folgt zusammen: „Die Bedeutung, die Fließgewässer für die Ökologie und atmosphärisch für eine Innenstadt haben können, soll durch eine Vielzahl geeigneter Einzelmaßnahmen hervorgehoben werden. Ziel ist dabei nicht nur, den Lebensraum Gewässer, zu dem immer auch die Uferbereiche gehören, erlebbar zu machen, sondern auch die Verbesserung der Aufenthaltsqualität am Gewässer.“

Bereits jetzt lasse sich das Potential, dass mit einer solchen Maßnahme verbunden ist, gut erkennen. Der Bachlauf entlang der Lauter ist besonders im Frühjahr ein Blumenmeer. Einige weitere Bäume und Sträucher würden das Bild weiter verbessern.

„Die Öffnung der Zugänglichkeit zur Lauter ist eine weitere Chance, den Bach bewusster und erlebbarer zu machen“, meint BfB-Stadtverordnete Ruth Wohland.

Bei dem Gespräch spielte der Zugang zur Lauter ebenfalls eine große Rolle. Die Stadt Bensheim hat mit dem Thema bereits an mehreren Stellen Erfahrungen gesammelt, so beispielsweise in der Bleiche und am Wasserspielplatz in Gronau. „Wir wollen die Chancen nutzen, unsere Innenstadt attraktiver zu machen. Die Öffnung der Lauter ist eine davon. Wir begrüßen die Überlegungen im Rahmen von Bensheim 2030 und des Bürgernetzwerkes, die in diese Richtung gehen und sind gespannt auf den Maßnahmenkatalog, den der Magistrat nach der Sommerpause zur Umsetzung vorschlagen wird“, erklärt Stadtverordneter Helmut Reuter für die BfB-Fraktion. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.07.2019