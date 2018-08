Ein Vogel mit viel Musik im Blut

Anzeige

Bensheim.Das Lieblingstier der Bensheimer? Na klar, ein Vogel. Nicht irgendeiner, sondern ein ganz bestimmter: einer ohne Federkleid, dafür aber mit Musik im Blut und einer kreativen Ader. Der Vogel der Nacht fliegt seit Montagabend wieder – zum mittlerweile 14. Mal hat er im Stadtpark sein „Nest“ gebaut.

In den vergangenen Jahren hat das Tierchen fleißig Nachwuchs bekommen, der sich in anderen Städten der Region niedergelassen hat – Zwingenberg, Lorsch, Pfungstadt und auch Heppenheim haben mittlerweile eigene Open-Air-Festivals. Doch der Bensheimer Vogel bleibt das Muttertier, das Original, das viele treue Fans hat. Und die zog es an den ersten beiden Tagen bereits zu Hunderten zur „schrägen Wiese“ im oberen Stadtpark. Nach dem Auftakt mit der HR-Sommertour startete am Dienstag das reguläre Festival-Programm mit Artistik und ganz viel Live-Musik.

Heute bei Vogel der Nacht 14 Uhr: Open Stage 15 bis 15.45 Uhr: Zauberer Magic Alex 16.15 bis 17 Uhr: Mann auf der Bank 17.30 bis 18.15 Uhr: Dirk Bartels 18.30 bis 19.30 Uhr: Robert Carl Blank 20 bis 21 Uhr: Daniel Helfrich 21.30 bis 23 Uhr: Pohlmann

Heiß ist es – das ist in diesem Jahr fast keine Überraschung mehr. Die tropischen Temperaturen werden dem Vogel voraussichtlich durch die sechs Festivaltage begleiten. Verständlicherweise füllt sich die Wiese am Dienstagnachmittag zunächst etwas zögerlich. Dann aber, als die Sonne sich langsam hinter die Bäume verabschiedet, strömen auch die Besucher auf das Areal und richten sich auf der Wiese mit Picknickdecken häuslich ein. Das Publikum: wie immer bunt. Kinder hüpfen zwischen den Decken herum, entspannte Eltern sitzen ganz relaxed in Sichtweite, dazwischen Grüppchen von jungen Leuten und Mittelalten und ganz oben hockt der Senior im Liegestuhl an der Stadtparkmauer und beobachtet das Treiben aus der Ferne. Chris Beer und Tobi Vorwerk, zwei Singer/Songwriter, sorgen für den passenden Soundtrack.