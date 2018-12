Ein Vogel steigt in die Lüfte

Bensheim.Ein Vogel, der sich in die Lüfte schwingt – dieses Motiv hat der Hospiz-Verein Bergstraße für den Adventskalender am Haus am Markt gemalt. Das 20. Fenster des Adventskalenders wurde am gestrigen Abend geöffnet.

Die Aktion der katholischen Gemeinde Sankt Georg steht in diesem Jahr unter dem Motto „Aufbruch und Neubeginn“. Jetzt sind es nur noch vier Fenster, die an den kommenden vier Abenden enthüllt werden, jeweils um 18 Uhr am Marktplatz. Der Abschluss der Aktion mit der Öffnung des 24. Fensters findet am Vorabend des Heiligen Abends statt. red/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.12.2018