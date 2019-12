Ein Vorbild christlichen Handelns

Bensheim.Die Kolpingsfamilie Bensheim feierte kürzlich ihren Kolping-Gedenktag. Jedes Jahr erinnern die Kolpingsfamilien traditionell zum Todestag von Adolph Kolping an dessen Leben und Wirken. Zahlreiche Mitglieder waren der Einladung gefolgt und nahmen am Gottesdienst und dem anschließenden Abendessen im Kolpinghaus teil.

Der Familiengottesdienst in der Hospitalkirche wurde vom Präses der Kolpingsfamilie Pfarrer Heinz Förg gefeiert. Die Kollekte wird dem Hilfsprojekt des Freundeskreises Hans Hillenbrand in Peru zugeführt.

Förg ging in seiner Predigt auf die Bedeutung des seligen Adolph Kolping und seine Ideen und Taten in einer sozial- und gesellschaftspolitisch schwierigen Zeit ein. Kolping habe die Schrift gelesen und als Fundament gesehen, Konsequenzen daraus gezogen und vor allem Taten folgen lassen. Gerade auch in der heutigen Zeit mit all ihren Herausforderungen gelte es, solidarisch und sozial zu handeln. Insofern sei Kolping nach wie vor aktuell und ein Vorbild christlichen Glaubens und Handelns.

Im Gottesdienst ehrten der Vorsitzende der Bensheimer Kolpingsfamilie Josef Roesch und Präses Förg eine große Anzahl von Jubilaren für 65-, 60-, 50-, 40- und 25-jährige Mitgliedschaft und bedankten sich für die jahrelange Treue und Mitwirkung im Vereinsleben.

Nach dem Gottesdienst waren die Mitglieder und Jubilare zum gemeinsamen Abendessen in das schön geschmückte Kolpinghaus eingeladen. Roesch zeigte sich erfreut, dass so viele Mitglieder gekommen waren. Er bedankte sich besonders bei Brigitte Schmidt und Margarethe Jarz für die Dekoration des Saales und die Zubereitung der leckeren Kartoffelsuppe mit Würstchen. Im Kolpingssaal war in diesem Jahr auch mit großformatigen Plakaten eine Auswahl aus dem Bildband „Bensheim in Licht und Schatten“ ausgestellt. Das Buch zeigt eine Vielzahl Bensheimer Bilder des Fotografen Helmut Wahl aus den 1950er und 60er Jahren und wurde von einigen Kolpingmitgliedern mitgestaltet. Die Ausstellung fand bei den Anwesenden und Besuchern großes Interesse. Der Bildband ist unter anderem beim Vorsitzenden Roesch zu erhalten.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.12.2019