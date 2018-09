Ein Winzerfest fast wie aus dem Bilderbuch

Bensheim. Aufbruchstimmung in der Innenstadt - allerdings nicht ganz in dem Sinne, wie man es sich vielleicht im Rathaus erhofft. Nachdem am Sonntagabend die Fahnen im Winzerdorf eingeholt wurden, begann am Montag der große Abbau der Buden, Stände und Fahrgeschäfte auf dem Rummelplatz.

Das 81. Bergsträßer Winzerfest dürfte noch ein paar Tage nachhallen, bis alle Spuren verwischt sind, danach bleibt für Weinfreunde und Fans die Vorfreude auf die 82. Ausgabe. Die wird zum frühestmöglichen Termin am 31. August 2019 eröffnet. Cheforganisator Thomas Herborn vom ausrichtenden Verkehrsverein hat das Datum zwar im Blick, am Montag zog er aber jedoch erstmal Bilanz - und die fiel wenig überraschend durchaus positiv aus. „Wir sind alle sehr zufrieden. Es waren tolle äußere Umstände, das Wetter war gut und es waren ziemlich viele Leute da.“

Wie viele Menschen es an den neun Tagen nach Bensheim zog, sei schwer zu schätzen, so Herborn. Vor zwei Jahren wurde bei ähnlich optimalen Bedingungen ein Rekord vermeldet. Damals sollen es rund 150 000 Besucher gewesen sein. Viel weniger waren es dieses Mal sicherlich auch nicht. Allein am Final-Wochenende platzte die Fußgängerzone gefühlt aus allen Nähten, im Winzerdorf gab es zu den Stoßzeiten kaum mehr ein freies Plätzchen. (dr)

Mehr zu diesem Thema morgen im BA.

Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.09.2018