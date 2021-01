Ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen

Bensheim.„Den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung“ ist auf den Bändern des Kranzes zu lesen, der seit Mittwoch am Stolperstein neben der Faktorei in Bensheim an die schlimmste historische Bürde erinnert, die der Nationalsozialismus dem deutschen Volk hinterlassen hat.

Seit 25 Jahren gilt der 27. Januar als bundesweiter, gesetzlich verankerter Gedenktag und bezieht sich als Jahrestag auf

...