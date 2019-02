Einblick in den Arbeitsalltag

Bensheim.In der vergangenen Woche fand die zweite „Schüler für Schüler Jobmesse“ statt: Berufsschüler der Karl-Kübel-Schule aus allen kaufmännischen Bereichen hatten sich zur Beratung von Schülern der Berufsfachschulen (einjährige BFS, Höhere Handelsschule und InteA) bereit erklärt und ihre selbst gestalteten Messestände geöffnet.

Die Auszubildenden gaben Einblicke in ihren Arbeitsalltag und nutzten die Gelegenheit, um Werbung in eigener Sache zu machen: „Wir freuen uns, unseren Betrieb hier repräsentieren zu können. Und es ist eine gute Gelegenheit, die im Unterricht gelernten Fähigkeiten außerhalb des Klassenraums anzuwenden,“ so Leon Schlickriede.

Dass die Veranstaltung eine Unterstützung bei der Ausbildungsplatzsuche war, kann Urtina Aliu bestätigen: „Bis jetzt war ich ein wenig planlos, aber die Veranstaltung heute hat mir doch ein bisschen geholfen, mich zu orientieren.“

Bereits im Vorfeld hatten die Auszubildenden im Unterricht Informationen zu ihren Ausbildungsgängen und -betrieben erarbeitet, die sie im neuen Multimax auf mehreren Stellwänden präsentierten. Neben „offiziellen“ Informationen über die Ausbildungsgänge und die Betriebe stand jedoch das informelle Gespräch im Vordergrund. So konnten in einem geschützten Rahmen ohne Personalverantwortliche auch persönliche und heikle Fragen geklärt werden. Top-Themen waren – neben Gehalt und Urlaub – der Arbeitsalltag sowie das Betriebsklima.

Jobbörse im November

„Ich bedanke mich im Namen der Besucher und des SFS-Teams (Jutta Walter, Rebecca Sonnenschein, Claudia Faller, Cathérine Brodt und Björn Wagner) bei allen Ausstellenden und hoffe, dass heute doch der Grundstein für den ein oder anderen Ausbildungsvertrag gelegt wurde“, schloss Björn Wagner die zweite Jobmesse am Ende der sechsten Stunde ab. Neben dem bereits zwei Tage später angesetzten ersten Pflegetag der Region Bergstraße/Ried steht im November erneut die in zweijährigem Turnus stattfindende Jobbörse für alle Vollzeitschulformen vor der Tür. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.02.2019