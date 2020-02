Einblicke in Duale Ausbildung

Bensheim.Im Rahmen des Erasmus-Projekts „Professional Orientation – My future in Europe!“ besuchten 20 Schüler mit ihren Lehrern aus Estland, Polen, Griechenland und der Türkei, die gerade im Goethe-Gymnasium zu Besuch sind, die Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim.

Ziel dieses Besuchs war der Einblick der Gäste in das Berufliche Bildungssystem und besonders in die Umsetzung der Dualen Ausbildung an einer gewerblich-technischen Berufsschule. Die Gäste, die sowohl von Beruflichen Schulen, aber auch von allgemeinbildenden Schulen kamen, wurden von Heinz Löffler (Goethe-Gymnasium) begleitet. Sie wurden von Schulleiter Thomas Bährer und von der Abteilungsleiterin Martina Jost in der Aula der HMS begrüßt.

Ein spannendes und interessantes Programm für die Gäste folgte. In einem Rundgang vom sechsten Stock bis in die Werkstätten der Heinrich-Metzendorf-Schule wurden den Gästen viele Berufe und die Umsetzung in der Schule von Lehrkräften und Auszubildenden erläutert und praktisch verdeutlicht.

Die Gäste bekamen einen praktischen Einblick in die Ausbildung im Hotel- und Restaurantbereich, von Köchen, Bäckern, Fleischern, Friseuren, Elektronikern, Schreinern, Kfz-Mechatronikern und in die Metalltechnik. Auch die Projektarbeit, die gerade von Fachoberschülern der Elektrotechnik durchgeführt wurde, war Teil des Rundgangs.

Das automatisierte Fertigen eines Holzbrettspiels in der Holzwerkstatt sowie eines Schlüsselanhängers mit dem Logo der Heinrich-Metzendorf-Schule in Aluminium durch die CNC-Technik wurde den Gästen praktisch verdeutlicht.

Eine besondere Herausforderung war die Kommunikation. Während des Rundgangs wurden die wichtigsten Inhalte in die jeweiligen Landessprachen oder ins Englische übersetzt. Das Übersetzen übernahmen Lehrkräfte und die Schüler des Goethe-Gymnasiums.

Nach einem anstrengenden und interessanten Vormittag verließen die Gäste mit vielen Eindrücken zu den Ausbildungen an einer gewerblichen Schule die Metzendorf-Schule. red

