Einbrecher fliehen mit 20 Euro Beute

Bensheim.Mit ein bisschen Münzgeld entkamen bislang noch unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Gaststätte in der Wormser Straße. Zwischen 23.10 Uhr am Samstag und 10 Uhr am folgenden Morgen brachen die Kriminellen ein Fenster auf, um in das Innere zu gelangen.

Dort durchwühlten sie einige Behältnisse und entwendeten rund 20 Euro. Vergeblich versuchten die Täter anschließend, auch einen im Gastraum aufgestellten Zigarettenautomat aufzubrechen. Nachdem dies misslang, ergriffen die Eindringlinge die Flucht.

Die Polizei in Bensheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Zeugen können sich unter der Rufnummer 06251/84600 melden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019