Einbrecher hebeln Fenster auf

Bensheim.Kriminelle hatten es im Laufe des Montags auf ein Einfamilienhaus im Gärtnerweg abgesehen. Zwischen 8 und 19.45 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter nach ersten Erkenntnissen durch ein aufgehebeltes Kellerfenster in das Anwesen ein und durchsuchten alle Räumlichkeiten.

Es wurden Bargeld, eine Münzsammlung sowie Schmuck entwendet. Mit ihrer Beute, deren genauer Wert noch nicht abschließend feststeht, suchten die Täter anschließend unerkannt das Weite. Ob auch ein ähnlicher Fall in der Nachbarschaft auf das Konto der Einbrecher geht, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Nach derzeitigem Stand wollten Unbekannte in der Nacht zum Montag in die Wohnung eines benachbarten Mehrfamilienhauses. Sie versuchten vergeblich, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang, flüchteten sie ohne Beute, so die Polizei.