Einbrecher im Autoteilehandel

Bensheim.Ein Autoteilehandel in der Wormser Straße geriet in der Nacht zum Donnerstag (10.) in das Visier von Einbrechern.

Wie die Polizei mitteilt, drangen die Täter zunächst gewaltsam durch ein Fenster in den Innenraum des Betriebs ein. Dort durchsuchten die ungebetenen Besucher anschließend mehrere Regale und warfen Verkaufsartikel auf den Boden. Was genau gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Bensheim unter zu melden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.10.2019