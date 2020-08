Einbrecher im Golfclub

Bensheim.Einen Schaden von mindestens 15 000 Euro haben Einbrecher am frühen Freitagmorgen im Golfclub verursacht. An unterschiedlichen Stellen wurden Türen aufgebrochen oder Glaseinfassungen zerstört, um in mehreren Gebäuden auf dem Gelände eindringen und Wertbehältnisse gewaltsam öffnen zu können.

Mit mehreren Schlägen versuchten die Täter gegen 1.30 Uhr auch in das Privathaus des Verpächterehepaares einzubrechen. Die Haustür hielt stand. Die Bewohner alarmierten die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen und einem Diensthund vorfuhr. Bei der Suche auf dem Gelände konnten die Täter jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Was alles gestohlen wurde, muss noch erhoben werden. Das weitläufige Gelände wird im Laufe des Freitags vom Erkennungsdienst der Polizei nochmals nach Spuren untersucht.

Bereits am Montag wurde ein Golfclub in Biblis-Wattenheim von Kriminellen heimgesucht. Ob es sich dabei um dieselben Täter handelt und die Frage, wie sich die Einbrecher im aktuellen Fall vom Gelände entfernt haben, ob zu Fuß oder mit einem Auto, ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer hierzu oder zu anderen Beobachtungen Hinweise geben kann, soll sich unter der Rufnummer 06252/7060 an die Kriminalpolizei in Heppenheim wenden. pol

