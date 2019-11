Einbrecher wollten in Gaststätte

Bensheim.In der Nacht zum Mittwoch haben bislang noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Heidelberger Straße getrieben und versucht, in die Räume einer Gaststätte zu gelangen. Ersten Erkenntnissen zufolge lag die Tatzeit zwischen 22 und 4 Uhr.

In diesem Zeitraum hatten sich die Kriminellen an dem rückwärtigen Fenster zu schaffen gemacht. Bei dem Versuch, das Fenster aufzuhebeln, löste sich mutmaßlich ein Balken von der Decke im Innern des Lokals. Durch den dabei verursachten Lärm ließen die Täter vermutlich von ihrem weiteren Vorhaben ab und traten die Flucht an.

In diesem Zusammenhang sucht die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Bensheim Zeugen. Unter der Rufnummer 06251/84680 sind die Beamten zu erreichen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.11.2019