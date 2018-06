Anzeige

Bensheim.Zwischen Mittwoch und Donnerstagnachmittag haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus in der Hagenstraße in Bensheim einzudringen. Gegen 16 Uhr am Donnerstag wurden die frischen Hebelspuren an der Hauseingangstür bemerkt und die Polizei alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis 14 Uhr am Vortag zurück. Ohne in das Anwesen einzudringen oder Beute zu machen, suchten die bislang noch unbekannten Täter das Weite. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden. pol