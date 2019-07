Einbruch in Bürogebäude

Auerbach.Über zwei aufgebrochene Fenster eines Bürogebäudes in der Darmstädter Straße/ Höhe Saarstraße stiegen Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (16.) ein, um nach Wertsachen zu suchen. Mitgenommen wurde nach ersten Erkenntnissen eine leere Kameratasche. Der Schaden an den Fenstern hingegen ist mindestens 2000 Euro hoch.

Für den Einbruch schlichen sich die Täter auf die rückwärtige und von der Bundesstraße abgewandte Seite. Im Gebäude wurden offensichtlich zwei Büros durchsucht.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim entgegen. Telefon 06252/7060. pol

