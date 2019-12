Einbruch in Café und Bäckerei

Bensheim.Ob zwei Einbrüche in der Nacht zum Sonntag auf das Konto derselben Täter gehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei in Bensheim.

Zwischen 18.30 Uhr am Samstag und 5 Uhr am folgenden Morgen hebelten die Kriminellen die Eingangstür einer Bäckereifiliale in der Hauptstraße auf. Im Inneren hatten es die Unbekannten auf das Bargeld in den Kassen abgesehen.

Ebenfalls auf Geld hatten es Einbrecher im Café im Wambolter Hof abgesehen. Zwischen 20 Uhr am Samstag und 7.45 Uhr am Sonntag brachen die ungebetenen Gäste eine Tür auf und drangen in den Gastraum ein. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und ergriffen anschließend unerkannt die Flucht.

Hinweise in beiden Fällen werden unter der Rufnummer 06251/84680 entgegengenommen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 31.12.2019