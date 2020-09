Einbruch in der Hagenstraße

Bensheim.Kriminelle erbeuteten am Montagmorgen (28.) aus einem Einfamilienhaus in der Hagenstraße Schmuck. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten im Zeitraum zwischen 6 und 8.30 Uhr zunächst an der Terrassentür zu schaffen. Offenbar gelangten sie im Anschluss durch Gewalteinwirkung an einem gekippten Fenster ins Innere des Hauses.

Nach derzeitigem Kenntnisstand durchwühlten sie das Schlafzimmer nach möglicher Beute. Dort stießen sie auf Schmuck, mit dem sie im Anschluss das Weite suchten. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise an die Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 30.09.2020