Anzeige

Bensheim.Nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Winkelbach“ suchen die Ermittler der Heppenheimer Kripo nach Zeugen. Zwischen 17.15 und 22 Uhr am Donnerstag drangen die bislang noch unbekannten Täter durch die aufgehebelte Terrassentür in das Anwesen ein.

Schränke durchsucht

Dort durchsuchten sie unter anderem Schränke und Regale. Ob sie bei ihrem Beutezug etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht abschließend fest.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen. pol