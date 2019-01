Einbruch in Seniorenwohnheim

Bensheim.Nichts zu holen gab es im Büro eines Seniorenwohnheims in der Mühltalstraße. Ein bislang unbekannter Täter hatte in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen die Scheibe eines Fensters eingeschlagen und sich so Zugang zu dem Büro verschafft.

Bei seiner Suche fand der Kriminelle nichts für ihn Brauchbares, so dass er das Büro ohne Beute auf dem gleichen Weg wieder verließ, wie er gekommen war.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und bittet unter der Rufnummer 06252/7060 um Zeugenhinweise. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.01.2019