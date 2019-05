Einbruch ins Bahnhofsgebäude

Bensheim.In das Bahnhofsgebäude sind in der Nacht zum Donnerstag bislang noch unbekannte Täter eingedrungen. Durch ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Kriminellen zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch und 6.30 Uhr am folgenden Morgen in das Anwesen am Amersham-Platz.

Schließfächer aufgebrochen

Im Aufenthaltsraum wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Schließfächer aufgebrochen und mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Anschließend versuchten die Täter noch vergeblich, einen Tresor mitzunehmen. Mit ihrer Beute suchten die Unbekannten nach der Tat das Weite. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.05.2019