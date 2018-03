Anzeige

Auerbach.Nach einem versuchten Wohnungseinbruch in Auerbach fahndete die Polizei am Samstagabend mit zahlreichen Streifenwagen nach den flüchtigen Tätern. Eine Anwohnerin hatte die Täter um 20.25 Uhr in der Burgstraße in Auerbach überrascht.

Täter circa 20 Jahre alt

Ein Täter sprang von zwei Balkonen in die Tiefe und flüchtete in Richtung Darmstädter Straße. Vermutlich war noch ein zweiter Täter am Tatort. Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, südländischer Phänotyp, braune Augen und auffällig große Hakennase. Bekleidet war er mit einem Hoodie.

Anwohner werden gebeten, jede verdächtige Wahrnehmung umgehend über den Polizeinotruf „110“ zu melden. pol