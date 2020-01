Einbrüche in mehrere Geschäfte

Bensheim.Vermutlich in der Nacht zum Dienstag) haben bislang noch unbekannte Täter mehrere Geschäfte in der Bensheimer Innenstadt heimgesucht. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Darmstadt vom Donnerstag.

Gegen 6 Uhr am Dienstag stieß die Mitarbeiterin einer Metzgerei in der Hauptstraße auf die Spuren der Einbrecher. In der Nacht zuvor hatten Unbekannte gewaltsam die Eingangstür geöffnet und waren in den Verkaufsraum eingedrungen.

Dort durchwühlten sie einen Schrank und suchten anschließend unerkannt das Weite. Ob sie Beute gemacht haben, steht derzeit noch nicht fest.

Smartphones gestohlen

Ebenfalls in der Hauptstraße hatten die Kriminellen ein Café im Visier. Auch hier brachen sie die Eingangstür auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie zwei Smartphones und Bargeld. Die Tat wurde gegen 7.15 Uhr bemerkt und die Polizei informiert.

Durch die aufgehebelte Hintertür gelangten die Ganoven am Marktplatz in die Räumlichkeiten eines dortigen Discounters. Derzeit ist noch unklar, ob die Täter bei ihrem Beutezug etwas entwendeten. Der Tatzeitraum reicht von circa 19 Uhr am Vorabend bis 9 Uhr am nächsten Morgen.

Das Kommissariat 21/22 sucht Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.01.2020