Bensheim.Für Mittwoch (15.) um 19.30 Uhr lädt die Michaelsgemeinde zum Kirchturmgespräch ins Gemeindehaus Darmstädter Straße 25 ein. Ingolf Matz wird über eine Reise nach Indien berichten.

Rajasthan – schon der Name hört sich exotisch an. Und genauso kam es dann auch. Das Hinkommen nach Delhi, der indischen Hauptstadt, geht ja noch. Aber dann: Kühe auf der Autobahn, Straßenschilder, die eher einem Gemälde ähneln, Elefanten und Kamele, die die Straßen kreuzten. Die Reise führt fast 3000 Kilometer durch Rajasthan und anliegende Bundesstaaten. Rajasthan entspricht größenmäßig in etwa Deutschland, ist aber zu fast 50 Prozent von der Wüste Thar bedeckt. Wunderschöne Städte, zum Teil aus Sandstein gebaut, lagen auf dem Weg: Mandawa mit Havelis (bemalte Geschäfts- und Wohnhäuser), Bikaner mit Jain-Tempel und Junagarh-Fort, Jaisalmer, das wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht wirkt.

Das Kirchturmgespräch verspricht interessante Eindrücke von einer fernen Welt. red