Bensheim.Für Mittwoch (15.) um 19.30 Uhr lädt die Michaelsgemeinde zum Kirchturmgespräch ins Gemeindehaus Darmstädter Straße 25 ein. Ingolf Matz wird über eine Reise nach Indien berichten.

Rajasthan – schon der Name hört sich exotisch an. Und genauso kam es dann auch. Das Hinkommen nach Delhi, der indischen Hauptstadt, geht ja noch. Aber dann: Kühe auf der Autobahn, Straßenschilder, die eher einem Gemälde als einer Ortsangabe ähneln, Elefanten und Kamele, die die Straßen kreuzten. Delhi, ein Moloch mit 27 Millionen Einwohnern. Der Verkehr, ein ohrenbetäubender Lärm in einer sich schrittweise bewegenden Masse.

Wenn ein indischer Polizist erst nach zwei, drei Jahren schwerhörig wird, hat er eine außergewöhnlich gute Konstitution. Dazu der Smog: Ein Tag in Delhi soll dem Rauchen von 47 Zigaretten entsprechen.