Bensheim.Bestes Sommerwetter legte den perfekten Rahmen um den Besuch aus den sechs Bensheimer Partnerstädten am vergangenen Wochenende. Die insgesamt 25 Gäste verbrachten erlebnisreiche Tage in Bensheim: Mit dem Empfang im Rathaus startete am Freitag das Programm. Bürgermeister Rolf Richter und Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert begrüßten die Gäste im Magistratssaal.

Gemeinsam mit Vertretern der Freundeskreise wurden offiziell die Parkbänke aus den Partnerstädten auf der Rathauswiese eingeweiht. Carola Heimann, ehemalige Stadtverordnetenvorsteherin und Vorsitzende des Freundeskreises Hostinné, hatte die Idee, dass sich alle Partnerstädte an der Aktion „100 Bänke für Bensheim“ beteiligen.

Damit rannte sie offene Türen ein – und seit kurzem stehen auf der Rathauswiese regionaltypische Bänke aus allen sechs Partnerstädten, die auch schon rege genutzt werden. Bürgermeister Rolf Richter dankte vor allem den Stiftern und Sponsoren, die für die Aktion zwischen 1200 und 3000 Euro gespendet haben. Das Bensheimer Architektur- und Ingenieurbüro Planen & Bauen, die Sparkasse Bensheim und die GGEW AG haben sich großzügig an dem Projekt beteiligt.