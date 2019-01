Eine besondere Berufsberatung am AKG

Bensheim.Am 7. und 8. Februar übernehmen am Alten Kurfürstlichen Gymnasium 40 ehemalige Schüler den Platz am Lehrerpult. Sie berichten an zwei Abenden zwischen 19 und 21 Uhr von ihrem Studium oder ihren beruflichen Tätigkeiten. Die Referenten wollen damit anregen und Hilfen geben, aber auch auf mögliche Tücken hinweisen.

Zu diesen Ausblicken auf das Leben nach der Schule, die am AKG alle zwei Jahre stattfinden, sind alle Bensheimer Schulen eingeladen. Besonders angesprochen werden Schüler von der 9. Klasse bis zum Abitur.

In neu renovierten Räumen und im gerade erst bezogenen naturwissenschaftlichen Trakt warten auf die Besucher realistische Einblicke und die Möglichkeit nachzufragen. Wie wichtig ist Mathematik für das Studienfach X? Wofür brauche ich das Latinum? Wie komme ich an ein Praktikum?

Überaus vielfältig ist das Spektrum der vorgestellten Berufe und Studiengänge. Schon am ersten Abend, Donnerstag, 7. Februar, sprechen über 20 Referenten, darunter eine Jurastudentin, ein Theologe, ein Offizier, ein Fluglotse und eine Pädagogin. Prof. Hunger behandelt das Thema „Energiewende und Ingenieur der elektrischen Energietechnik“. Die ZDF-Meteorologin Katja Horneffer beantwortet am eigenen Beispiel die Frage: Soll man das Hobby zum Beruf machen?

Vorgestellt werden außerdem Karrieren als Fluglotse, bei der Bundespolizei sowie beim BKA. Vorträge zum Studium der Chemie, der Lebensmitteltechnologie und Pharmazie weisen Wege in die Naturwissenschaften. Andere Angebote stellen das Politik- und Soziologiestudium oder die Möglichkeiten eines Dualen Studiums vor. Prof. Rechlin präsentiert das Berufsfeld der Nervenheilkunde. Musisch oder künstlerisch Interessierte finden ebenso Ansprechpartner wie Technik- und IT-Freaks. Sophie Dobrigkeit gibt Einblicke in das Fach Kommunikationsdesign. Thorsten Larbig, Dozent an der Musikhochschule Frankfurt, beantwortet die Frage „Musik – eine brotlose Kunst?“ Der Mannheimer Ökonom Michael Schröder stellt zukunftssichere Angebote der Betriebswirtschaftslehre vor.

Zwei Studierende berichten über den Bachelor-Studiengang mit der Perspektive „Unternehmensjurist“. An beiden Info-Abenden kommen insgesamt vier Mediziner verschiedener Fachrichtungen zu Wort: ein Internist, ein Unfallchirurg, ein Zahn- und ein Tierarzt.

Auf politisch engagierte Besucher wartet neben 15 weiteren Themen am Freitag, 8. Februar, ein besonderes Highlight. Drei Ehemalige präsentieren „Freiwilligendienste in Indien und Tansania“, zum Beispiel die Arbeit in einem Kindergarten im ostafrikanischen Tansania, einem Projekt der Michaelsgemeinde. So lassen sich im Anschluss an das Abitur wertvolle Erfahrungen sammeln.

Da jeder Vortrag um 19 und um 20 Uhr angeboten wird, kann ein Besucher an den zwei Abenden bis zu vier Berufe „erschnuppern“. Alle Vorträge finden im renovierten Teil des AKG-Hauptgebäudes statt. Infos und eine Cafeteria gibt es in der Mensa, weshalb sich der Eingang über die Mozartstraße oder die Fehlheimer Straße anbietet.

Das detaillierte Programm kann auf der Homepage eingesehen werden: www.akg-bensheim.de. red

