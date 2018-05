Anzeige

Darüber hinaus setzt sich Pater Raja für die Frauen in seiner Gemeinde ein. Er bietet ihnen Nähkurse an. Das stärkt die Frauen in ihrem Selbstbewusstsein und unterstützt ihre wirtschaftliche Bedeutung in der Familie.

Kontakt während des Studiums

Wie kam es zu dem interessanten Kontakt zu dem indischen Priester?

Ramu Kumar kennt Pater Raja aus der Studienzeit bei den Schönstatt Patres in Vallendar/Rhein. So war es naheliegend, Kontakte zu den Mitgliedern des Weltladens zu knüpfen. Der Verein Vanakkam Cuddalore, was wörtlich „Willkommen in Cuddalore“ heißt, setzt ganz auf ehrenamtliches Engagement. Jede Spende und jeder Beitrag fließe zu 100 Prozent in die Projekte in Indien.

Wer die Arbeit unterstützen will, kann dies auch über folgende Bankverbindung tun: IBAN: DE94670923000007134509. Näheres über den Verein finden sich unter: www.vanakkam-cuddalore.de.

Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Weltladens Sankt Georg sind jedenfalls froh, dass sie mit dem Gewinn von fair gehandelten Produkten wieder wichtige Projekte für eine gerechtere und friedvollere Welt unterstützen können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.05.2018